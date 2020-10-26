У столиці інспектори ювенальної поліції затримали молодика за збут наркотиків (фото)

Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 25 тисяч гривень.

Патрулюючи територію Святошинського району столиці, на вулиці Котельникова ювенальні поліцейські помітили молодика, який підозріло себе поводив. Після того, як інспектори попросили парубка показати вміст сумки, він намагався втекти.

У ході перевірки у правопорушника виявили 17 пластмасових контейнерів та два поліетиленових пакети із речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу району, яка задокументувала злочин.

За місцем мешкання хлопця правоохоронці провели невідкладний обшук, в ході якого виявили ще 64 пластикові ємності з зеленою речовинною рослинного походження, зі слів — канабіс. Усі речовини вилучили та направили на експертне дослідження.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 22-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків. Як пояснив останній, наркотичні засоби він придбав через Інтернет, аби в подальшому збути шляхом «закладок».

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігурантові повідомили про підозру та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва