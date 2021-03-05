У столиці неадекват зарізав чоловіка, вистрибнув у вікно та заховався від поліцейських у кущах

На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканки будинку на вулиці Львівській. Жінка повідомила, що чує звуки бійки та крики.

Патрульні, які прибули на місце, стукали у двері квартири, на яку надійшли скарги. Раптово хтось відчинив двері та одразу закрив. Інспектори встигли помітили на підлозі плями, схожі на кров. Після чого невідомий чоловік вистрибнув з вікна квартири. На щастя, це помітили. Екіпаж, який приїхав на допомогу, наздогнав особу та затримав, коли той намагався заховатися у кущах.

У квартирі виявили налякану жінку та чоловіка з ножовими пораненнями. Патрульні викликали йому медиків, на жаль, попри їх допомогу, чоловік помер на шляху до лікарні.

На місце прибула слідчо-оперативна група Святошинського району для подальшого з’ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям затриманого. // Вартові еспресо