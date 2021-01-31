У столиці одне з підприємств української федерації спорту ухилилось від сплати понад ₴3 млн. податку
Співробітники ГУ ДФС у м. Києві забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.
Під час розслідування правоохоронці встановили, що одна з службових осіб підприємства, діючи умисно, відобразила в податковій декларації та подала в установленому законом порядку до контролюючого органу неправдиві відомості про результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Таким чином підприємство ухилилось від сплати податку на додану вартість.
Після повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення зловмисник відшкодував завдані державі збитки в повному обсязі.
До суду направлено клопотання про звільнення громадянина від кримінальної відповідальності.
Державна фіскальна служба УкраїниTweet