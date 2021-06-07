У столиці оголосили підозру чоловіку, який на «обміні валют» заволодів більше ніж пів мільйоном гривень

Потерпілий в інтернеті знайшов оголошення щодо обміну валюти за вигідним курсом та домовився про зустріч із кур’єром. Під час операції порушник обміняв справжні кошти на сувенірні та одразу вдався до втечі. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва від чоловіка надійшло повідомлення про те, що невідомий на вулиці Ярославській шахрайським шляхом заволодів 20 000 доларів США. Для встановлення обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група та працівники кримінальної поліції.

Правоохоронці поспілкувались із заявником та встановили, що він через оголошення в інтернеті знайшов вигідний для себе курс про обмін іноземної валюти на національну та домовився із фігурантом про зустріч. Через деякий час порушник приїхав на узгоджене місце на таксі та задля здійснення угоди запросив потерпілого до салону автівки, де обміняв 20 000 доларів США на сувенірні гроші, після чого із готівкою в руках кинувся навтьоки.

Працівники сектору кримінальної поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, за допомогою яких встановили особу підозрюваного. Ним виявився 21-річний уродженець Вінниччині, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, та суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення інших учасників, причетних до даної протиправної діяльності.

Відділ комунікації поліції Києва