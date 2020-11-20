У столиці оголосили підозру двом неповнолітнім за розбійний напад на чоловіка

Порушники після спільного вживання спиртних напоїв змусили знайомого віддати свою банківську карту, з якої зняли 300 гривень. Після цього вони побили потерпілого, внаслідок чого його з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

На спецлінію 102 від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Костянтинівської вони госпіталізували чоловіка з тілесними ушкодженнями у важкому стані. Після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до події причетні раніше не судимі 16-річний та 17-річний мешканці Київської області.

За інформацією старшого слідчого Подільського управління поліції Богдана Злотенко, під час досудового розслідування поліцейські з’ясували, що підлітки у приміщенні кафе познайомились з відвідувачем, з яким деякий час вживали спиртні напої:

«Під час спільного застілля один із фігурантів вдарив чоловіка у голову, після чого разом із товаришем змусив його віддати їм банківську карту та повідомити пін-код від неї. Після того, як потерпілий виконав вимогу, порушники не зупинились на цьому та побили його.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною четвертою статті 187 (Розбій поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування один із підозрюваних перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, іншому запобіжний захід суд обиратиме найближчим часом. За скоєне фігурантам загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна».

Відділ комунікації поліції Києва