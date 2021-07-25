У столиці охоронця засуджено за крадіжку грошей з каси

За скоєний злочин йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки з іспитовим строком два роки.

У листопаді 2020 року охоронець перебував на своєму робочому місці в офісному приміщенні. Чоловік, скориставшись відсутністю працівників, відчинив вхідні двері та зайшов всередину.

Зловмисник переконався, що за його діями ніхто не спостерігає, а потім із незачиненого касового апарату викрав 70 тисяч гривень. Після скоєного втік, розпорядившись викраденим на власний розсуд.

Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Вироком Шевченківського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та винесено вирок у вигляді позбавлення волі строком на три роки з іспитовим строком два роки.

Відділ комунікації поліції Києва