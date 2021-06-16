У столиці оперативники затримали дует іноземців за пограбування киянина

Грабіжники відібрали у перехожого на вулиці гаманець із грошима та мобільний телефон. Після затримання слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. При цьому, правоохоронці встановили, що один із затриманих перебуває у розшуку за аналогічний злочин в Одесі.

Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники кримінальної поліції Голосіївського управління поліції затримали двох чоловіків, які пограбували киянина на вулиці Антоновича. Для документування злочину оперативники викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв, правоохоронці встановили, що двоє товаришів підійшли до перехожого на вулиці та попросили сигарету, а після відмови пограбували його:

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили місце знаходження нападників та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримані – громадяни іншої держави, 1994 та 1995 років народження».

У подальшому поліцейські з’ясували, що один із затриманих перебуває у державному розшуку за скоєння аналогічного злочину на території міста Одеси. Наразі правоохоронці перевіряють причетність іноземців до інших злочинів та законність їх перебування на території України.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до років позбавлення волі. На час слідства вони перебуватимуть під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва

Марія Агапова