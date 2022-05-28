У столиці оперативники затримали киянина за пограбування таксиста

Після того як водій привіз чоловіка за вказаною адресою, пасажир відібрав у керманича телефон та втік. Співробітники карного розшуку швидко розшукали зловмисника, а слідчі повідомили йому про підозру за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

До чергової частини відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції звернувся водій служби таксі та повідомив, що він підвозив компанію хлопців та один із пасажирів відібрав його ґаджет. Задля з’ясування усіх обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група.

Тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Андрій Сланіна розповів, що правоохоронці затримали грабіжника «зі стажем» у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Опитавши заявника ми з’ясували, що близько 23-ї години таксист підвіз чоловіків на вулицю Данила Щербаківського. Далі один із пасажирів відкрито заволодів мобільним телефоном водія. Під час відпрацювання території району ми затримали ймовірного підозрюваного. Ним виявився киянин, 1987 року народження, який раніше неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів. Ми вилучили у зловмисника речовий доказ — мобільний телефон».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України- грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

«На даний час ми проводимо заходи щодо встановлення причетності грабіжника до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території міста Києва. Досудове розслідування триває», — додав Андрій Сланіна.

Відділ комунікації поліції Києва