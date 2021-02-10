У столиці оперативно затримали дует зловмисників за розбійний напад на киянина

Подільники вивезли потерпілого в ліс, де під погрозою ножа заволоділи його мобільним телефоном та каблучкою. За скоєне їм загрожує від семи до десяти років із конфіскацією майна.

До Подільського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що троє чоловіків у лісі неподалік від вулиці Ростовської відібрали його особисті речі. Для з’ясування усіх обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група.

За інформацією тимчасово виконуючого обов’язки начальника Подільського управління поліції Дмитра Кожухівського, від потерпілого правоохоронці дізнались, що ввечері він зустрівся з наглядно знайомим, який запропонував його підвезти власною автівкою:

«Під час поїздки водій авто підібрав ще двох своїх знайомих, після чого він змінив напрямок руху та заїхав у лісосмугу. Там під погрозою ножа троє товаришів відібрали у киянина мобільний телефон та золотий перстень. Отримавши прикмети нападників, ми одразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, у ході яких встановили автомобіль, яким пересувались порушники, а згодом і їх місцезнаходження. Двох спільників ми виявили біля ломбарду, куди вони приїхали, аби здати речі потерпілого та провели обшук автомобіля зловмисників».

У подальшому поліцейські встановили, що зловмисники декілька днів тому приїхали у Київ із Одеської області та зупинились в орендованій квартирі. У вказаному приміщенні слідчі також провели невідкладний обшук, під час якого вилучили ніж, яким ймовірно погрожували потерпілому.

«Обох підозрюваних ми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 24-річний та 26-річний жителі Одеської області, один із яких перебуває в розшуку за грабіж. Наразі ми встановлюємо третього фігуранта та вживаємо заходи з його затримання», — додав Дмитро Кожухівський.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру та найближчим часом суд обере запобіжний захід. За скоєння розбійного нападу підозрюваним загрожує від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва