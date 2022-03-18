У столиці правоохоронці затримали перехожого із бойовою гранатою

Поліцейські також вилучили у фігуранта пістолет та автомат, які направили для проведення необхідних експертиз. За незаконне зберігання вибухового пристрою йому загрожує до семи років в’язниці.

Столичні правоохоронці у посиленому режимі продовжують забезпечувати правопорядок у Києві та невідкладно реагують на усі повідомлення громадян, у тому числі здійснюючи перевірку підозрілих осіб. Вчора співробітники Подільського управління поліції на проспекті Правди затримали 40-річного киянина, який зберігав при собі гранату, пістолет та автомат.

Згідно з висновком експертів, вилучений предмет є бойовою гранатою РГО із запалом, яка відноситься до категорії особливо небезпечних вибухових пристроїв. Експертиза вилученої зброї ще триває. Наразі поліцейські встановлюють походження вилученого та перевіряють затриманого на причетність до здійснення диверсійної діяльності.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та носіння вибухового пристрою без передбченого законом дозволу. Під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва