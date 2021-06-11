У столиці протягом двадцяти хвилин затримали зловмисника, який пограбував киянина

Чоловік підійшов до потерпілого на вулиці, вдарив його та витягнув з рюкзака гаманець з банківською картою. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину. Тепер йому загрожує до шести років ув’язнення.

На спецлінію 102 від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на вулиці Декабристів його пограбував невідомий. Оперативний черговий негайно зорієнтував усі вільні наряди поліції на розшук ймовірного підозрюваного.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Дарницького управління поліції Тарас Платок, поліцейські протягом двадцяти хвилин після пограбування встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його:

«Ми з’ясували, що правопорушник підійшов на вулиці до чоловіка та попросив сигарету. Проте, коли потерпілий відмовив фігуранту, то він вдарив його кулаком в обличчя та витяг з рюкзака гаманець з банківською карткою. Далі зловмисник, скориставшись пін-кодом, який побачив у довідці банку, що у гаманці, отримав доступ до рахунку та зняв гроші».

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 23-річний уродженець Черкаської області, раніше судимий за незаконні заволодіння транспортними засобами та крадіжки.

«Ми повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до шести років позбавлення волі», — розповів поліцейський.

Відділ комунікації поліції Києва