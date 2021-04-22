У столиці протягом кількох годин затримали чоловіка, який пограбував киянина на 50 тисяч євро

Під час зустрічі під приводом обміну валюти зловмисник забрав у чоловіка гроші та втік. Розшуковці затримали втікача у місті Бровари, а слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до 13-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До столичної поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на вулиці Волкова під час обміну валют невідомий пограбував його на 50 тисяч євро. На адресу негайно виїхали працівники відділу кримінальної поліції та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко, поліцейські опитали 51-річного потерпілого та з’ясували обставини вчинення злочину:

«Киянин знайшов в інтернеті оголошення про обмін іноземної валюти на національну за вигідним курсом. Він зателефонував на вказаний номер та назвав адресу для зустрічі. Після того, як чоловік передав 50 тисяч євро для підрахунку, невідомий втік із ними».

Правоохоронці встановили та опитали водія таксі, послугами якого користувався зловмисник. Поспілкувавшись з іншими свідками, працівники поліції встановили особу правопорушника та у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали у місті Бровари 27-річного місцевого мешканця.

За даним фактом слідчими Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження ч. 5 ст. 186 (Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до 13-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Окрім цього, затриманий підозрюється у скоєнні двох аналогічних злочинів на території міста Києва. Ми не виключаємо, що у фігуранта могли бути спільники, адже під час затримання грошей у нього не виявили. Проводяться подальші слідчі дії», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва