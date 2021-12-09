У столиці судитимуть чоловіка, який погрожував вибухом на параді до Дня незалежності України

Зловмисник повідомив, що у нього є зброя та вибухівка, а також сказав, що готує вибух на центральній вулиці Києва під час святкових заходів. Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника та затримали його за місцем проживання. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

22 серпня цього року до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зателефонував на гарячу лінію комунальної установи та повідомив, що у його квартирі, яка розташована у будинку на вулиці Петра Запорожця, знаходиться зброя та вибухівка. Крім цього, він сказав, що планує вибух на параді до Дня незалежності України. За адресою проживання зловмисника негайно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, рятувальники, спецпризначенці та «швидка».

У результаті перевірки жодних небезпечних предметів чи речовин у квартирі виявлено не було, а чоловіка правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисником виявився киянин, 1988 року народження, який перебував напідпитку та пояснив свій вчинок тим, що хотів привернути до себе увагу.

Слідчі за погодженням із Дніпровською окружною прокуратурою повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За результатами судово-психіатричної експертизи підозрюваного визнано осудним.

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували до суду обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження для розгляду справи по суті. Фігуранту загрожує до шести років в’язниці.

Відділ комунікації поліції Києва