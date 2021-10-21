У столиці судитимуть двох чоловіків, які при затриманні чинили опір поліцейським

Товариші розпивали спиртні напої та порушували громадський порядок, а коли правоохоронці зробили їм зауваження, вчинили з ними бійку. За скоєне фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія відбулась наприкінці червня цього року . На спецлінію 102 звернувся місцевий мешканець, який повідомив що біля будинку на вулиці Світлицького компанія чоловіків розпиває алкоголь та конфліктує з перехожими. На місце події вирушив екіпаж патрульної поліції.

По прибуттю за вказаною адресою співробітники поліції виявили двох місцевих мешканців у стані алкогольного сп’яніння, які порушувати громадський порядок. Далі вони не тільки проігнорували зауваження правоохоронців, а й вчинили з ними бійку.

Патрульні затримали на місці 47-річного місцевого мешканця та його 39-річного товариша, а слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманим повідомили про підозру, а на час досудового розслідування вони перебували під цілодобовим домашнім арештом.

Після завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до районного суду для прийняття рішення по суті. Правопорушникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва