У столиці судитимуть шахрая, який за схемою «родич у біді» ошукав пенсіонерку на 40 тисяч доларів

Зловмисник двічі скористався необачністю жінки: спочатку привласнив 15 600 доларів США, а потім видурив ще 24 400 доларів США, які вона взяла із заощаджень доньки. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Восени минулого року до поліції Києва звернулася жінка, яка попросила розшукати шахрая, якій ошукав її 82-річну мати. Вночі до пенсіонерки зателефонувала невідомий та розповів про те, що її донька нібито винна у скоєнні автопригоди, а щоби уникнути відповідальності, потрібні гроші.

Як розповів слідчий Голосіївського управління поліції Михайло Білоцерковський, жінка назвала свою адресу незнайомцю, який приїхав за грошима та віддала йому 15 600 доларів США:

«Згодом зловмисник зателефонував ще раз і повідомив, що потерпілий нібито помер у лікарні та для того, щоб уникнути відповідальності, потрібні ще гроші. Він повернувся вдруге, і жінка віддала 24 400 доларів США із заощаджень доньки».

Оперативники відпрацювали відео з камер спостереження, розташованих поблизу місця скоєння злочину, куди зловмисник приїздив на таксі. У результаті правоохоронці встановили його особу, а потім й розшукали.

«Це – раніше не судимий киянин, 1996 року народження. За погодженням Київською місцевою прокуратурою № 1 ми повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною четвертою статті 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Для визначення фігуранту покарання слідчі направили матеріали кримінального провадження до суду. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — додав слідчий.

Відділ комунікації поліції Києва