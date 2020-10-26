У столиці судитимуть трьох закарпатських «гастролерів» за вчинення хуліганства у Голосіївському районі

Під час конфлікту з компанією киян зловмисники знайшли на території продовольчого ринку стільці й дошки та почали кидати їх у бік опонентів. У результаті двох чоловіків з травмами голови госпіталізували у лікарню. Правопорушникам загрожує до чотирьох років тюремного ув’язнення.

Наприкінці серпня поточного року до поліції Києва по спецлінії 102 від перехожих надійшло повідомлення про конфлікт двох груп осіб на Деміївській площі. На виклик виїхали наряди патрульної поліції, швидка та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як пояснив слідчий територіального підрозділу Олег Яковченко, на місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії й встановили, що біля продовольчого ринку у Голосіївському районі між двома компаніями сталася словесна перепалка, яка переросла у бійку:

«Одна із груп осіб – уродженців Закарпатської області, знайшла на території базару стільці та дошки та почала кидатися ними у опонентів. Предмети, які жбурнули правопорушники, влучили у двох киян. З місця події потерпілих госпіталізували з травмами голови. Наразі їхньому життю нічого не загрожує».

Трьом активним порушникам громадського порядку – 33-річній жінці, а також 24 та 27-річним чоловікам, повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Фігуранти раніше потрапляли у поле зору правоохоронців.

Наразі досудове розслідування завершено, слідчі направили матеріали кримінального провадження з обвинувальними актами до Голосіївського районного суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва