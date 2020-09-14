У столиці судитимуть уродженця Криму, який ошукав пенсіонера більше ніж на 100 000 гривень

Зловмисник за схемою «ваш родич потрапив у біду» видурив у 82-річного киянина гроші, але невдовзі його затримали оперативники. Наразі досудове розслідування за фактом шахрайська завершено, а матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

У березні поточного року до поліції Києва звернувся мешканець Голосіївського району із повідомленням про те, що невідомий чоловік скористався його довірою та обманним шляхом заволодів заощадженнями. На адресу мешкання потерпілого виїхали оперативники та слідчі територіального підрозділу.

Як повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артем Баранов, поліцейські детально вивчили обставини вчинення злочину:

«Зловмисник зателефонував на домашній номер телефону пенсіонера та повідомив про те, що, начебто, його син скоїв автопригоду, у якій постраждала жінка. Для уникнення відповідальності необхідні гроші. 82-річний кияни без вагань та, не перевіряючи інформацію, домовився із шахраєм про зустріч і навіть запросив його до своєї квартири. Зловмисник оцінив свої послуги у 10 тисяч доларів, але у потерпілого не було таких заощаджень, тому він віддав шахраю останнє: тисячу євро та три тисячі доларів США».

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили особу підозрюваного та згодом його затримали. Ним виявився раніше судимий уродженець Сімферополя 1992 року народження.

«Ми зібрали достатньо доказів щодо причетності зловмисника до вчинення злочину передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України, це шахрайство та повідомили йому про підозру», — додав старший лейтенант поліції.

Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом скеровані до Голосіївського районного суду для розгляду по суті. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва