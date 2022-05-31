У столиці судитимуть зловмисників, які обікрали поштовий склад майже на мільйон гривень

В період дії комендантської години спільники проникли до складу та викрали посилки з різноманітним вмістом, а також майно перевізника.

Слідчі завершили досудове розслідування та передали матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду. Порушникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подія трапилася наприкінці лютого цього року. Тоді, у ході реалізації оперативної інформації співробітники відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку столичного главку за погодженням з окружною прокуратурою та за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1, викрили та затримали групу осіб, причетних до крадіжки зі складського приміщення поштового перевізника. Правоохоронці з’ясували, що зловмисники обікрали склад в період дії комендантської години та винесли звідти майно майже на мільйон гривень.

Поліцейські провели низку слідчих та оперативно-розшукових заходів, вивчили записи із камер відеонагляду й затримали осіб, причетних до вчинення злочину. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці виявили викрадене майно.

Правопорушниками виявилися троє місцевих мешканців — двоє чоловіків, 1983 і 1988 років народження, а також жінка, 1986 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена у великих розмірах. У ході досудового розслідування слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Фігурантам загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва