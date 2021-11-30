У столиці трьох чоловіків затримали за розбійні напади на киян

Зловмисники заманили на орендовану квартиру двох чоловіків та, погрожуючи побиттям і зброєю, забрали готівку, а також змусили перевести гроші на свій банківський рахунок.

Наступного дня поліцейські затримали правопорушників. Їм загрожує до десяти років в`язниці з конфіскацією майна.

До поліції Києва із заявою звернулися двоє місцевих мешканців та повідомили, що у квартирі на бульварі Перова їх зв’язали невідомі особи в балаклавах і, погрожуючи пістолетами та ножами, наказали перевести на банківський рахунок гроші й відібрали готівку.

Як розповів тимчасово виконуючий обов`язки начальника Дніпровського управління поліції Михайло Ніконов, потерпілі опинилися в орендованій квартирі під приводом зустрічі, про яку кожен із них домовився окремо через соціальні мережі:

«Розбійні напади сталися в одній квартирі з різницею у півгодини, але потерпілі знаходилися в різних кімнатах. Зловмисники погрожували своїм «жертвам» побиттям, двома пістолетами і ножами. Після того, як один із чоловіків перерахував злочинцям 160 тисяч гривень, а інший віддав всю готівку, зловмисники по черзі їх відпустили, а самі втекли з місця злочину».

Правоохоронці провели ряд слідчих дій та оперативно-розшукових заходів і протягом доби встановили особи та місцезнаходження ймовірних підозрюваних. Їх затримали на орендованій квартирі у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисниками виявилися іноземець, 1992 року народження та громадяни України, 1995 та 1994 років народження, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, а один із них перебував у розшуку. Крім цього, під час обшуку слідчо-оперативна група виявила та вилучила у затриманих наркотичну речовину. Вилучене слідчі направили на відповідну експертизу.

«Слідчим відділом розпочато кримінальні провадження за частиною другою статті 187 Кримінального кодексу України – розбій, та частиною другою статі 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. За погодженням із Дніпровською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігурантам про підозри у скоєнні розбоїв, а районний суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Правопорушникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі ми перевіряємо причетність затриманих осіб до вчинення аналогічних злочинів на території столиці», — додав Михайло Ніконов.

Відділ комунікації поліції Києва