У столиці уродженця Херсонщини затримали за пограбування чоловіка

Зловмисник на вулиці вихватив із рук потерпілого гроші та втік. Протягом години його розшукали поліцейські, а слідчі за даним фактом розпочали досудове розслідування. За скоєне фігуранту загрожує до шести років ув’язнення.

До столичної поліції від 61–річного мешканця Київської області надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олекси Тихого у нього відібрали гроші. За вказаною адресою виїхали екіпаж патрульних поліцейських і слідчо-оперативна група, яким заявник надав прикмети ймовірного фігуранта.

У ході відпрацювання отриманої інформації поліцейські розшукали чоловіка, схожого за описом на зловмисника, якого впізнав потерпілий. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у нього в кишені гроші заявника. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі з’ясували, що він – уродженець Херсонської області, 1986 року народження, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів і домашнього насильства.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – це грабіж. Також направлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва