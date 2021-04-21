У столиці уродженця Миколаївщини затримали за підозрою у зґвалтуванні та пограбуванні киянки

Під приводом допомоги із працевлаштування чоловік запросив дівчину на зустріч, під час якої зґвалтував та забрав в неї гроші і мобільний телефон. Протягом кількох годин оперативники розшукали кривдника, а слідчий розпочав досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України.

До чергової частини Солом’янського управління поліції звернулась 19-річна місцева мешканка, яка повідомила, що на вулиці Залізничній наглядно знайомий чоловік її зґвалтував та пограбував. Для встановлення обставин події на виклик негайно вирушили слідчо-оперативна група, оперативники сектору розкриття злочинів проти життя та здоров’я та лікарі.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Солом’янського управління поліції Василь Зварич, поліцейські з’ясували, що напередодні дівчина познайомилася з чоловіком, який запропонував їй допомогу у пошуку роботи. Однак під час особистої зустрічі він застосував до киянки силу та зґвалтував, а після скоєного забрав із її сумочки гроші та мобільний телефон і втік.

«Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місцезнаходження кривдника та виявили у нього речі заявниці. Речові докази вилучили, а зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за грабіж уродженець Миколаївщини, 1989 року народження», — повідомив правоохоронець.

За даним фактом слідчий Солом’янського управління поліції розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва