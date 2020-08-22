У столиці вантажівка наїхала на жінку з дитиною: жінка загинула

Внаслідок події загинула жінка, малолітнього хлопчика з травмами голови госпіталізовано до лікарні. Водія вантажівки затримано. Розпочато кримінальне провадження.

Сьогодні о 13:55 до чергової частини поліції Києва надійшов виклик про те, що на вулиці Флоренції вантажний автомобіль наїхав на жінку з дитиною.

За попередньою інформацією, водій сміттєвоза, імовірно у стані алкогольного сп’яніння, робив маневр «задній рух» і травмував 46-річну жінку з 4-річним хлопчиком.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці, а дитину з травмами голови госпіталізовано в лікарню. На місці події поліцейські виявили водія, 1993 року народження, та затримали.

Фігуранту загрожує до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. // Вартові еспресо