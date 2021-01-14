У столиці викрили «приватних детективів», які збували інформацію з закритих баз даних правоохоронних органів

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 припинено протиправну діяльність приватного детективного агентства, представники якого збували інформацію із закритих баз даних державних та правоохоронних органів (ст. 361, 361-2, 362, 232 та 364 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, роботу так званого «міжнародного детективного агентства» організував колишній співробітник Нацполіції України. Також до складу агентства входили діючий працівник поліції, керівник структурного підрозділу ДПС України, співробітник державної кредитно-фінансової установи, співробітники страхового бюро та інші особи.

Вказане агентство спеціалізувалося на незаконному збуті інформації з баз даних «Безпечна столиця» КМДА про пересування транспортних засобів, даних банківських установ, Державної податкової служби, Національної поліції, Державної прикордонної служби, органів юстиції тощо.

Окремо на замовлення клієнтів представники агентства надавали послуги з незаконного візуального спостереження та забезпечували злам електронних поштових скриньок та месенджерів.

Вартість «послуг» становила від 100 до 2 тисяч доларів США в залежності від складності завдання та обсягів інформації.

У ході проведення слідчих дій задокументовано факти систематичного збуту вказаної інформації через підконтрольний анонімний канал месенджеру «Телеграм», у тому числі на замовлення російської сторони та в інтересах осіб, що проживають на території анексованого АР Крим.

13.01.2021 у ході проведення обшуків за місцями проживання та роботи організатора та його спільників, виявлені та вилучені мобільні пристрої, засоби анонімного зв’язку, комп’ютерну техніку та носії інформації, що використовувалися для отримання та передачі конфіденційної інформації, службові документи та аудіо записи з грифами обмеження допуску, ключ доступу до ЄРДР та інші речові докази.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору нелегального бізнесу та його співучасникам.

Викрито правопорушення прокурорами спільно із співробітниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура