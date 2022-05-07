У столиці викрили шахрая, який привласнив гуманітарну допомогу на пів мільйона гривень

Крім цього, зловмисник нібито надавав послуги з перевезень амуніції. Правоохоронці довели причетність фігуранта до восьми епізодів та повідомили йому про підозру. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років за ґратами.

Оперативники відділу боротьби з майновими злочинами Головного управління Національної поліції у місті Києві спільно зі слідчими Деснянського управління поліції у рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, викрили місцевого мешканця у привласненні гуманітарної допомоги Збройним Силам України.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Сергій Погорілий, поліцейські встановили причетність 42-річного киянина до восьми епізодів шахрайства:

«Зловмисник у телеграм-каналі розмістив оголошення про надання послуг з перевезення гуманітарних вантажів. У результаті під час виконання замовлення чоловік привласнив 40 бронежилетів, 15 рацій, дитячі товари та ліки, які волонтери закупили за власні кошти для військовослужбовців Збройних Сил України. Для подолання нібито проблем з перевезення шахрай вимагав у потерпілих від 10 до 16 тисяч гривень. При цьому отримавши замовлення, чоловік неодноразово просив перераховувати додатково гроші, адже отриманих йому начебто не вистачало для виконання доставки. Після того, як передплата від замовників надходила на рахунки, чоловік припиняв з ними зв’язок. Таким чином правопорушник ошукав чотирьох громадян на загальну суму пів мільйона гривень».

У квартирі затриманого слідчі провели санкціонований обшук, у ході якого вилучили мобільні телефони, банківські картки, військове спорядження, дитяче харчування, підгузки та медикаменти.

«Слідчими Деснянського управління поліції у ході досудового розслідування за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні шахрайства. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва