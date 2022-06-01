У столиці викрили точку збуту наркотиків, замасковану під магазин брендового одягу

Правоохоронці затримали шістьох наркобізнесменів та вилучили у них «товару» на 500 000 гривень. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Співробітники карного розшуку за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1 викрили шістьох осіб, які замаскували приміщення збуту наркотиків під магазин одягу.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, правоохоронці провели 5 санкціонованих та 1 невідкладний обшук в осіб, причетних до збуту канабісу, екстазі та кокаїну у місті Києві:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що дві сімейних пари та їх двоє спільників організували незаконне виготовлення, придбання, зберігання, постачання з метою збуту наркотичних засобів. За результатами оперативних закупок та обшуків за місцями проживання затриманих ми вилучили близько 1 кілограму канабісу, 30 грамів кокаїну, 29 пігулок екстазі, близько 15 грамів психотропу МДМА. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого становить 500 тисяч гривень».

Шістьох фігурантів правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявились донеччани, 1990, 1991, 1992 років народження, 30-річна уродженка РФ та 24-річна киянка.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва