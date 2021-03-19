У столиці виявлено порушення прав ув’язнених під час їх утримання та конвоювання

Київською міською прокуратурою упродовж лютого-березня 2021 року із залученням Київських місцевих (окружних) прокуратур, спеціалістів в галузі охорони здоров’я та пожежної безпеки проведено комплексні перевірки з питань дотримання конституційних прав затриманих, ув’язнених та осіб, підданих адміністративному арешту на належні умови тримання, а також режимних вимог.

За результатами перевірки встановлено грубі порушення вимог законів України «Про попереднє ув’язнення», «Про Національну поліцію», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та іншого законодавства у цій сфері.

Так, незважаючи на неодноразове реагування Київської міської прокуратури у територіальних управліннях поліції ГУНП у м. Києві майже половина кімнат для затриманих потребує проведення ремонтних робіт та приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства.

Також, у ході перевірки батальйону конвойної служби ГУНП у м. Києві встановлено порушення прав в’язнів при їх перевезенні спеціальними автомобілями.

Крім того встановлено, що в умовах ізолятора тимчасового тримання ГУНП у м. Києві мають місце порушення матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення затриманих. Наявні порушення щодо забезпечення виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

За наслідками цієї перевірки за виявленими фактами порушень на адресу керівництва Головного управління НП у м. Києві в порядку ст. 26 Закону України «Про прокуратуру» внесено 9 актів прокурорського реагування.

Загалом, упродовж 2020-2021 рр. Київською міською прокуратурою та окружними (місцевими) прокуратурами міста Києва на даному напрямі нагляду внесено 64 акти реагування.

Робота на вказаному напрямі продовжується та перебуває під особистим контролем керівництва міської прокуратури.

Київська міська прокуратура