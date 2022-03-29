У столиці за розбійний напад затримали уродженця Луганщини

Погрожуючи пістолетом зловмисник відібрав у свого знайомого мобільний телефон та гроші. За такий вчинок чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

До чергової частини Солом’янського управління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що у квартирі на бульварі Вацлава Гавела у нього відібрали телефон та гроші. За вказаною адресою негайно виїхав наряд поліцейських для встановлення обставин події.

Поспілкувавшись із потерпілим правоохоронці з’ясували, що до нього в гості прийшов знайомий, однак замість дружньої зустрічі гість почав погрожувати йому пістолетом. Після цього зловмисник відібрав у господаря оселі мобільний пристрій, 3 000 гривень і втік.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили місцезнаходження нападника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушник — уродженець Луганської області, 1977 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотичних речовин.

За погодженням із Солом’янської окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану та направив клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва