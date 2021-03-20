У столиці засуджено грабіжника, який відібрав у жінки ₴11 тисяч

Біля терміналу самообслуговування зловмисник вихопив із рук жінки понад 11 тисяч гривень. За вчинене правопорушення суд призначив йому покарання – чотири роки тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що подія сталася наприкінці грудня 2020 року на вулиці Маршала Тимошенка. Правопорушник вирвав із рук жінки гроші, коли вона намагалася здійснити платіж у терміналі самообслуговування. Перехожий став випадковим свідком інциденту, наздогнав грабіжника та викликав правоохоронців.

Співробітники поліції затримали зловмисника, ним виявився раніше судимий 36-річний вінничанин. У чоловіка вилучили понад 11 000 гривень, які повернули потерпілій після закінчення слідчих дій.

Слідчий Оболонського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Оболонський районний суд міста Києва виніс вирок зловмиснику і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва