У столиці засуджено уродженця Чернігівщини, який пограбував киянку та намагався втекти від поліції на таксі

За скоєний злочин чоловік отримав покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що восени до чергової частини Солом’янського управління поліції звернулась 34–річна киянка та повідомила, що на вулиці Кудряшова її побив та пограбував незнайомець.

За вказаною адресою негайно прибули екіпаж патрульних та поліцейські районного підрозділу, яким потерпіла надала прикмети кривдника.

У ході відпрацювання отриманої інформації оперативники розшукали нападника неподалік місця скоєння злочину, який при появі правоохоронців викинув викрадену сумку та намагався втекти на машині служби таксі. Чоловік вже сів до автомобіля, однак поїхати йому завадили працівники поліції. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі розпочали досудове розслідування.

Зібравши усі необхідні доказові матеріали, слідчий Солом’янського управління поліції повідомив 24–річному мешканцю Чернігівщини про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вироком Солом’янського районного суду у місті Києві чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва