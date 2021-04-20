У столиці затримали автокрадія, який більше року перебував у розшуку за невиконання рішення суду

Отримавши вирок суду за незаконне заволодіння транспортним засобом, зловмисник проігнорував судове повідомлення та не з’явився у вказаний час для виконання. Проте працівники карного розшуку встановили місцезнаходження втікача та затримали його. Наразі він перебуває за ґратами, де відбуватиме покарання протягом п’яти років і шести місяців.

Подія сталася у 2018 році біля будинку на проспекті Маяковського. До Деснянського управління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив про викрадення автомобіля «Хюндай». Для встановлення обставин правопорушення на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясували, що заволоділи автівкою двоє чоловіків, які перегнали її у місто Бровари, аби продати. У ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили місцезнаходження викраденого транспортного засобу, а через деякий викрили правопорушників.

Правоохоронці встановили особи затриманих. Ними виявилися кияни, 1976 та 1980 років народження, раніше не судимі. У рамках кримінального провадження фігурантам повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування слідчі передали обвинувальні акти разом із матеріалами кримінального провадження до Деснянського районного суду. У результаті один із фігурантів отримав умовний строк покарання, а інший – п’ять років та шість місяців тюремного ув’язнення. Однак у вказаний час для виконання вироку засуджений не з’явився, тож його оголосили у розшук. Днями оперативники розшукали та затримали втікача. Тепер найближчі п’ять років та шість місяців він проведе за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва