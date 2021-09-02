У столиці затримали чоловіка, який через ревнощі до колишньої дружини підпалив авто її співмешканця (фото)

Внаслідок події ніхто не постраждав. Поліцейські протягом години розшукали винуватця та вилучили речові докази. За скоєне фігуранту загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про загоряння автомобіля «Ауді» на вулиці 9-го травня у Святошинському районі столиці. На місце події негайно виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група та представники профільних служб поліції Києва.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, по прибуттю за вищевказаною адресою рятувальники загасили полум’я, а правоохоронці провели огляд місця події, вивчили записи з камер відеоспостереження та встановили, що загорання відбулося у результаті підпалу:

«Ми відпрацьовували різні версії скоєного. Від заявника ми дізнались про те, що до злочину може бути причетний колишній чоловік його подруги. Коли інформація знайшла своє підтвердження, зловмисника того ж вечора затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1970 року народження. У ході невідкладного обшуку у дворі будинку фігуранта ми виявили пляшку, ймовірно з-під бензину, яку вилучили та направили на експертизу. Затриманий у скоєному зізнався та розповів, що вчинив даний злочин через ревнощі до колишньої дружини».

Слідчими за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомлено фігуранту про підозру у скоєні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва