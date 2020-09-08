У столиці затримали чоловіка, який на заправці погрожував підірвати гранату

Зловмисник хотів придбати алкогольні напої у нічний час доби, але працівники закладу відмовили йому. Тоді клієнт дістав пристрій, схожий на гранату та залякував предметом працівників. За скоєне киянин може провести за ґратами до шести років.

Вчора вночі на спецлінію «102» від працівників АЗС на проспекті Лобановського надійшов виклик про те, що відвідувач поводить себе агресивно та погрожує підірвати заклад. На виклик миттєво вирушили наряд поліції охорони, спеціалісти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

За словами т.в.о. начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артема Баранова, по прибуттю на місце події поліцейські охорони помітили чоловіка, який тримав в руках пристрій, схожий на гранату:

«Порушник пояснив правоохоронцям, що на заправці йому не продали спиртне у заборонений законом час, тому він вирішив погрожувати працівникам підривом закладу».

Зловмисником виявився раніше не судимий 42-річний місцевий мешканець. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Згідно акту вибухотехників з місця події вилучено піротехнічний виріб — страйкбольну гранату», — додав старший лейтенант поліції.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Слідчі звернулися до районного суду із клопотанням про обрання затриманому на період досудового розслідування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва