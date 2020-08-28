У столиці затримали чоловіка, який під час застілля ножем вдарив товариша

Після вживання алкогольних напоїв між знайомими виникла суперечка, у ході якої один із чоловіків схопив ніж та вдарив ним у живіт опонента. За скоєне затриманому загрожує до восьми років ув’язнення.

До столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Смілянської з ножовим пораненням живота госпіталізовано чоловіка, 1966 року народження. За вказаною адресою негайно виїхала група швидкого реагування та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що під час розпиття алкогольних напоїв між двома знайомими виникла суперечка. У результаті один із чоловіків схопив ніж та вдарив товариша у живіт.

У ході відпрацювання території району правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його за місцем мешкання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – 57-річний мешканець столиці, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за угон автівки та нанесення легких тілесних ушкоджень. Під час поверхневої перевірки у затриманого вилучили ніж зі слідами бурого кольору, який направили на проведення відповідного експертного дослідження.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва