У столиці затримали чоловіка, який під час застілля жорстоко побив свого знайомого

Потерпілого із травмами голови та ушкодженнями внутрішніх органів доставили до медичного закладу для надання допомоги, а слідчі розпочали досудове розслідування за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію 38–річного чоловіка із тілесними ушкодженнями з вулиці Кайсарова. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції для встановлення усіх обставин події.

Поспілкувавшись із потерпілим, поліцейські з’ясували, що коли він відпочивав разом із товаришами, до них підійшов знайомий заявника та приєднався до застілля. Через деякий час між чоловіками виникла суперечка, у ході якої 27–річний фігурант декілька разів вдарив свого опонента.

Постраждалого із травмами голови та ушкодженнями внутрішніх органів доставили до медичного закладу для надання допомоги. Наразі його життю нічого не загрожує.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники поліції розшукали зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що затриманий – житель столиці, 1992 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту вже повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва