У столиці затримали чоловіка, який побив двох жінок в Оболонському районі

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем його проживання та вилучили речові докази.

Нагадаємо, що інцидент трапився 31 січня цього року на вулиці Йорданській та Приозерній, де невідомий побив двох місцевих мешканок. Тоді на місці події працювала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та лікарі.

Заступник начальника-начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Сергій Бондар повідомив, що обох потерпілих жінок доставили до медичного закладу з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом щелепи та численними забоями й гематомами обличчя:

«Крім того, наступного дня до поліції звернувся ще один чоловік, на якого було здійснено напад за схожих обставин. Ми переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили маршрут пересування зловмисника. Провівши оперативно-розшукові заходи ми встановили особу нападника та місце його перебування. Ним виявився уродженець Полтавської області, 1999 року народження. У ході санкціонованого обшуку в квартирі чоловіка ми виявили та вилучили одяг, у якому він перебував під час скоєння нападу та інші речові докази».

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції було розпочато два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва