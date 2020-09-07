У столиці затримали чоловіка, який вчинив розбійний напад на підлітка

Погрожуючи зброєю зловмисник забрав гроші у неповнолітнього. Однак далеко нападнику втекти не вдалося – його відразу затримали співробітники поліції.

До правоохоронців звернувся 17-річний хлопець та повідомив, що кілька хвилин тому, на спортивному майданчику до нього підійшов невідомий та погрожуючи предметом схожим на пістолет, відібрав гроші.

Підліток розповів, що зловмисник вистрелив у повітря, забрав 500 гривень та втік. Потерпілий надав працівникам поліції опис зовнішності нападника. У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 30-річний мешканець Кіровоградщини, неодноразово судимий за майнові злочини.

Слідчі Оболонського управління поліції правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва