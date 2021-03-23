У столиці затримали чоловіка, який за схемою «родич у біді» видурив у пенсіонерки 7 тисяч доларів

Аби зробити операцію й врятувати життя родича, жінка віддала незнайомцю усі заощадження. Затриманому оголошено про підозру. Тепер йому загрожує до трьох років в’язниці.

На спецлінію 102 від жінки надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Плеханова невідомий шляхом обману заволодів її грошима. На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу.

Поліцейські встановили, що зловмисник зателефонував до жінки та повідомив, що її син нібито потрапив у лікарню. Аби зробити операцію й врятувати життя родича, потрібні гроші. Пенсіонерка повірила незнайомцю, коли той до неї прийшов, й віддала усі заощадження, а це – 7 тисяч доларів США.

Як розповів начальник сектору відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції Віталій Скоріна, правоохоронці опитали потерпілу та почали відпрацювання отриманої інформації:

«Після перегляду записів із вуличних камер відеоспостереження ми встановили особу й місце знаходження правопорушника та затримали його в одному з київських готелів. Він – уродженець Луганської області, 1985 року народження, раніше судимий за аналогічні злочини. На момент вчинення злочину перебував у розшуку Солом’янським управлінням поліції за шахрайство».

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 42 500 гривень. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва