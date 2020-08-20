У столиці затримали чоловіка, який зі спільниками обікрав відвідувача ресторану

Після скоєного зловмисники намагались втекти автомобілем, проте їм завадили поліцейські. Одному з фігурантів повідомлено про підозру, двоє інших перебувають у кримінальному провадженні у статусі свідків.

Під час відпрацювання території Оболонського району поліцейські зупинили трьох чоловіків. Правоохоронці викрили їх після отримання інформації про крадіжку грошей у відвідувача ресторану на проспекті Оболонському.

Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу столичної поліції Віталій Отрудько, правоохоронці встановили, що поки двоє чоловіків спостерігали за ситуацією навкруги, третій у ресторані підсів до відвідувача та скористався моментом:

«Коли чоловік відволікся, зловмисник викрав із його сумки більше 25 тисяч гривень. Правопорушниками виявились уродженці іншої держави. Одному з них повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною другою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Двоє його спільників перебувають у кримінальному провадженні у статусі свідків. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі».

Відділ комунікації поліції Києва