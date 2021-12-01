У столиці затримали чоловіка за крадіжку зі складського приміщення

Шляхом віджиму вікна на першому поверсі зловмисник проник до приміщення та викрав близько семи тисяч гривень. Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманому про підозру.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку зі складського приміщення на вулиці Степана Руданського. Для перевірки інформації оперативний черговий направив на місце слідчо-оперативну групу.

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Андрій Богурський, поліцейські з’ясували, що крадій проник до складського приміщення шляхом віджиму металопластикового вікна на першому поверсі та викрав близько 7 тисяч гривень:

«Вилучені записи з камер відеоспостереження, які розташовані поруч із місцем події, допомогли нам встановити маршрут руху зловмисника. Під час проведення оперативно-розшукових заходів ми з’ясували особу порушника та спільно з оперативниками столичного главку поліції затримали поблизу його місця проживання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець, 1982 року народження. Викрадені гроші чоловік витратив».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Києва