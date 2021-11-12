У столиці затримали дует іноземців за крадіжку грошей з магазину

Доки один із фігурантів відволікав увагу продавчині, інший зайшов до службового приміщення та викрав з сейфу близько 7 000 гривень. Зловмисникам загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Під час відпрацювання території Дарницького району співробітники оперативно-пошукового відділу на вулиці Здолбунівській затримали двох чоловіків за крадіжку грошей з магазину. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Як розповів начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок, поліцейські встановили, що зловмисники діяли за такою схемою — доки один з них відволікав увагу продавчині, інший зайшов до службового приміщення:

«Шляхом підбору комбінації до сейфу іноземець викрав звідти близько 7 тисяч гривень, а далі спільники покинули магазин. Менше ніж за пів години ми затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — 30-річний та 31-річний громадяни іноземної держави. Також ми встановили, що зловмисники причетні до скоєння аналогічного злочину у Дніпровському районі, де з магазину вони викрали понад 18 тисяч гривень. Речові докази вилучено та направлено на експертизу».

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру та обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Окрім того правоохоронці перевіряють причетність зловмисників до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва