У столиці затримали двох чоловіків, які через помсту підпалили автівку сусіда (фото)

Зловмисники облили автомобіль невідомою сумішшю та підпалили його. За скоєне їм загрожує до 10 років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про загоряння автомобіля «Фольксваген Пасат» на вулиці Булгакова у Святошинському районі столиці. На місце події негайно виїхали рятувальники, слідчо-оперативна група та представники профільних служб поліції Києва.

По прибуттю за вищевказаною адресою рятувальники загасили полум’я, а правоохоронці провели огляд місця події, звідки вилучили пластмасову пляшку, яку направили на експертизу.

Поспілкувавшись з власником пошкодженого автомобіля, правоохоронці встановили осіб, які ймовірно причетні до скоєного. Заявник повідомив, що напередодні у нього виник конфлікт із сусідом, якому він неодноразово робив зауваження, аби той не псував вхідні двері під’їзду.

Поліцейські перевірили цю інформацію і, коли вона знайшла своє підтвердження, затримали підозрюваних у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисниками виявились двоє місцевих мешканців, 1987 та 1988 років народження, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України та направили до районного суду клопотання щодо обрання затриманим запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва