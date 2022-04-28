У столиці затримали двох наркоторговців з товаром на суму понад 150 тисяч

«Працюючи» на Інтернет-магазин, зловмисники отримували через поштові відділення посилки з речовинами, схожими на амфетамін та екстазі, які в подальшому розповсюджували на території столиці. За скоєне правопорушникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві спільно з працівниками Дніпровського районного відділу прліції затримали чоловіка та жінку, які збиралися розповсюдити наркотики, шляхом «закладок».

Поліцейські завадили зловмисникам збути 210 грамів порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін та 160 таблеток голубого кольору, схожих на екстазі. Загальна вартість виявленого за цінами «чорного ринку» може складати понад 150 000 гривень.

Правопорушників поліцейські затримали поблизу поштового відділення на вулиці Соборності одразу після отримання «товару». Ними виявилися місцеві мешканці, 2002 та 2004 років народження. З місця події слідчо-оперативна група вилучила речовини, схожі на наркотичні, електронні ваги та зіп-пакети для фасування. Всі речові докази направлені на відповідні експертні дослідження.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозри у скоєнні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва