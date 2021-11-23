У столиці затримали двох осіб, які створили псевдообмінник валют і заволоділи 29 000 доларів

Спільники розмістили оголошення в інтернеті із вигідним курсом, після чого чекали на «клієнта» в приміщенні, яке було заздалегідь облаштоване під фіктивний пункт обміну валют. Наразі затриманим повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Під час реалізації оперативної інформації працівники управління карного розшуку столичного главку поліції затримали двох осіб, які ошукали киянина на понад 700 000 гривень.

Як розповів начальник відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку поліції Києва Олег Нетченко, порушники заздалегідь орендували приміщення, яке облаштували необхідною технікою під фіктивний пункт обміну валют і розмістили оголошення в інтернеті із вигідним курсом:

«Один із фігурантів виконував роль касира, інший мав забрати викрадені кошти та забезпечити шляхи відходу. Коли потерпілий передав незнайомцю 29 000 доларів США, псевдокасир через замаскований отвір покинув приміщення та разом зі спільником намагався втекти, проте ми затримали їх на місці події».

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони, сумку з грошима та інші речові докази. 32-річного уродженця АР Крим та 31-річного уродженця Запорізької області слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до вчинення аналогічних злочинів на території столиці, а також встановлюють інших можливих учасників цієї злочинної схеми.

Відділ комунікації поліції Києва