У столиці затримали двох закарпатських «гастролерок», які пограбували неповнолітню киянку

Зловмисниці відібрали у дівчини мобільний телефон, але скористатись ним їм завадили правоохоронці, які перебували неподалік на відпрацюванні. Тепер за скоєне затримані можуть шість років провести за ґратами.

Співробітники оперативно-пошукового відділу столичного главку поліції на вулиці помітили дівчину, яка конфліктує з двома жінками. Поліцейські вирішили втрутитись у ситуацію та з’ясували, що незнайомки відібрали у 17–річної киянки мобільний телефон.

Для документування події правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу. Зловмисниць затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони – уродженки Закарпатської області, 2000 та 2002 років народження, одна з яких притягувалась до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранткам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до шести років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва