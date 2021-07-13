У столиці затримали групу наркоторговців та вилучили наркотиків майже на мільйон гривень

Для затримання та належного документування протиправної діяльності спільників співробітникам поліції знадобилось понад пів року. За цінами «чорного» ринку, вартість вилучених наркотиків становить близько мільйона гривень. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом збуту наркотичних речовин, правоохоронці Голосіївського управління поліції задокументували незаконну діяльність шістьох осіб. Два організатори керували чотирма збувачами, які через мережу Інтернет, шляхом «закладок» та «з рук в руки» розповсюджували наркотики на території столиці.

За словами начальника Голосіївського управління поліції Вікторії Давиденко-Лісогубенко, над документуванням протиправних дій фігурантів співробітники поліції працювали з листопада минулого року:

«Ми провели необхідні оперативно-розшукові заходи, встановили причетних осіб, їх ролі у злочинній діяльності та канали реалізації. Під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання та в авто фігурантів ми виявили та вилучили 730 грамів канабісу, чотири пігулки екстазі, 150 грамів амфетаміну, 252 грами кокаїну, 20 грамів метадону, електроні ваги, чорнові записи, смартфони тощо. За цінами «чорного ринку», вартість вилучених наркотиків становить близько одного мільйона гривень».

Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – кияни, 1983, 1982, 1977, 1971, 1984 і 1975 років народження.

«За сприяння Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили спільникам про підозри у вчиненні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Також ми звернулися до Голосіївського районного суду з клопотанням про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує від дев’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», — додала Вікторія Давиденко-Лісогубенко.

Відділ комунікації поліції Києва