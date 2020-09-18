  У столиці затримали крадійок, які поцупили у жінки телефон, гроші та особисті речі

Днями патрульні отримали виклик на проспект Науки.

Прибувши на місце, інспектори з’ясували, що поблизу підземного переходу чотири жінки викрали у заявниці телефон, грошові кошти та особисті речі. Очевидцями крадіжки стали інші перехожі, які надали опис зловмисниць.

Неподалік місця події інспектори зупинили жінок, схожих за орієнтуванням. Очевидці події впізнали їх.

У однієї з них в кишені був чохол від телефону заявниці, а телефон виявили у сумці жінки.

Патрульні затримали осіб, ймовірно, причетних до крадіжки. На місце викликали слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції. // Вартові еспресо