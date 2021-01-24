У столиці затримали жінку, яка через ревнощі поранила ножем чоловіка

Між подружжям стався конфлікт, внаслідок якого чоловіка з проникаючим ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що з квартири на проспекті Перемоги госпіталізовано 40-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група району та екіпаж патрульних поліцейських.

По прибуттю у помешканні правоохоронці провели огляд місця події, звідки вилучили кухонний ніж зі слідами речовини бурого кольору, а також одяг потерпілого, ймовірно зі слідами крові. Усе вилучене направлено на відповідні експертні дослідження.

Провівши необхідні першочергові слідчі дії, поліцейські встановили, що до злочину причетна дружина потерпілого. Як з’ясувалося, подружжя спільно розпивало алкогольні напої, після чого на ґрунті ревнощів між ними виникла сварка. В ході конфлікту дружина взяла у руки ніж та вдарила ним у груди свого чоловіка. Жінку, 1983 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а фігурантці повідомлено про підозру у вчинені злочину. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне зловмисниці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва