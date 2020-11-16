У столиці затримали жінку, яка організувала міжнародний канал торгівлі людьми

40-річна зловмисниця на території України займалася вербуванням жінок приємної зовнішності, які опинилися у скрутному матеріальному становищі, з метою сексуальної експлуатації їх за кордоном. За кожну українку вона отримувала грошову винагороду в розмірі 1000- 1500 доларів США.

Злочинну діяльність жінки припинили співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва спільно із слідчим відділом Печерського управління поліції та оперативними службами під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що 40-річна жінка протягом тривалого часу на території міста Києва та Одеси підшукувала дівчат із скрутним матеріальним становищем та пропонувала їм роботу за кордоном із високою заробітною платою. Завербованих дівчат вона відправляла за кордон, де їх зустрічав іноземець і шляхом обману заволодівав їх документами та супроводжував до місця призначення. Однак, замість обіцяної роботи пов’язаної з ремеслом, дівчат змушували надавати послуги інтимного характеру клієнтам у нічних клубах та готелях.

Правоохоронці затримали зловмисницю в Одесі, коли вона намагалася переправити за кордон двох завербованих дівчат з метою подальшого їх продажу для сексуальної експлуатації. 40-річну жительку Одеси затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому за місцем мешкання фігурантки було проведено санкціонований обшук, у результаті якого працівники поліції вилучили речові докази злочинної діяльності: мобільні телефони та чорнові записи.

Слідчі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину та подали клопотання до суду для обрання їй запобіжного заходу. Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва