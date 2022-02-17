У столиці затримали жінку, яка вимагала у громадян гроші за оформлення вже придбаних ними квартир

Зловмисниця, погрожуючи позбавити права на майно та не повернути сплачені кошти, вимагала у потерпілих доплати за оформлення документів «через знайомих». Слідчі повідомили фігурантці про підозру у скоєнні вимагання. Тепер їй загрожує до десяти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Слідчі Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури викрили мешканку Київщини, яка вимагала у громадян гроші за оформлення документів на житло.

Поліцейські з’ясували, що жінка укладала з клієнтами попередні договори щодо придбання квартир на етапі будівництва та отримувала повну оплату за оселю. Втім, через деякий час після сплати, зловмисниця вимагала додатково заплатити гроші за оформлення документів «через знайомих», а в разі відмови оплатити послугу погрожувала позбавити права власності на вже сплачену квартиру.

Отримавши інформацію про зустріч, правоохоронці затримали правопорушницю під час отримання від клієнтів 13 тисяч доларів США за вирішення питання. Затримана – раніше не судима мешканка Київської області, 1967 року народження.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігурантці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, та подав клопотання до суду щодо обрання їй запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до десяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва