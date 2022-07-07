У столиці затримали зловмисника, який обікрав літнього чоловіка з інвалідністю

Розуміючи, що працівник майстерні не зможе його наздогнати через стан здоров’я, зловмисник забрав з робочого столу дублікатор для магнітних ключів та пішов. Проте далеко втекти він не встиг – правоохоронці затримали його із речовим доказом.

До Подільського управління поліції звернувся місцевий мешканець із повідомленням про крадіжку з магазину на проспекті Свободи. Для з’ясування обставин на місце події прибули співробітники кримінальної поліції.

Від заявника оперативники дізнались, що у майстерні з виготовлення ключів до його працівника звернувся покупець та почав відволікати питаннями. Поки на прохання «клієнта» чоловік шукав набір ключів, зловмисник забрав з робочого столу дублікатор магнітів та пішов, розуміючи, що працівник майстерні не в змозі буде його наздогнати через стан здоров’я.

Правоохоронці розшукали підозрюваного та затримали його із речовим доказом. 42-річний киянин вже не раз притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркозлочини.

За погодженням із Подільською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва